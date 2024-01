Devenir millionnaire sans trouver un seul bon numéro ? En France, un couple de joueurs l'a fait !

Choisir les bons numéros n'est parfois pas la solution la plus efficace pour devenir millionnaire : un couple de joueurs de l'EuroMillions peut en témoigner !

Ne pas trouver un seul bon numéro mais rafler la mise à l'Euromillions, c'est possible ? Absolument : un couple vivant à Saint-Léonard, en Seine-Maritime, a remporté le jackpot... alors qu'aucun de ses numéros n'était sorti le jour du tirage !

Un million d'euros

L'histoire est racontée par Le Courrier Cauchois, et remonte au 5 décembre 2023, quand un gérant d'un bureau FDJ de la commune est contacté par l'organisme de jeux. Il apprend qu'un couple ayant joué dans son enseigne a remporté un million d'euros, avec la fameuse affiche à placarder sur sa vitrine. Mais, il y a un mais !

Grâce... au code MyMillion !

La FDJ livre une précision peu croyable : le couple a raflé la mise, alors qu'aucun de ses numéros n'est sorti le soir du tirage ! Mais alors comment les deux joueurs ont-ils réussi à empocher le gros lot ? C'est tout simplement grâce au code MyMillion que les vainqueurs ont été récompensés.

C'est un code attaché à chaque ticket joué à l'EuroMillions. Il y a très, très peu de chances (une sur une dizaine de millions selon nos confrères) que ce même code permette de mettre la main sur le pactole.

"À la recherche de la prochaine destination"

Le Courrier Cauchois a pu se procurer la lettre écrite par la FDJ, présentant le couple de gagnants. Celui-ci "ne tente sa chance qu'une à deux fois par an" et avait été tenté par le jackpot, fixé à 240 millions d'euros. Régulièrement contraint de "se serrer la ceinture pour partir en vacances", le duo est désormais à la recherche "de la prochaine destination" ! De quoi parfaitement finir 2023... et commencer 2024.