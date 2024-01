Sébrazac. Rencontre amicale et gourmande à Verrières

Comme chaque année, les amis de la langue d’òc, venus des communes de Coubisou, Espalion, Estaing, Sébrazac et de plus loin encore, se sont retrouvés salle d’animation de Verrières de Sébrazac pour une veillée familiale et gourmande.

Les deux groupes de "cantaïres" des associations "Trad en 4D" de Sébazac et des "Amis de Joseph Vaylet – Occitans en Roergue Naut" ont entonné chants et nadalets occitans, entrecoupés de contes et poèmes présentés par les "contaïres" des "Amis de Joseph Vaylet".

Avant de se retrouver autour de la table garnie de nombreux desserts, chanteurs et assistance ont entonné les deux hymnes occitans "Se canta" et "Lo Masuc", accompagnés de l’orgue de Barbarie par Jocelyne qui a animé cette fin de veillée de partage et de fraternité. En ce début d’année, l’association adresse ses meilleurs vœux avec ces quelques lignes du conte "Lo sapin que totjorn verdeja" de Maurice Bony, lu au cours de cette soirée : Lo barbarós polsèt un moment, puèi demandèt d’una votz pietadosa : me permetriatz de passar la nuèch à l’abric de vòstras brancas ? Ambe grand plaser, rigalhon, ton pipach ros nos esclairarà totes.

D’ara endavant, seràs un signe d’esper e de bona fortuna per lo mond entièr.