Lassouts. Journée du pain et assemblée générale au programme du club patrimoine

Le club patrimoine lassoutois propose sa journée du pain, samedi 3 février.

La journée débutera vers 9 heures par le pétrissage et le façonnage à la salle des fêtes. Vers 14 heures aura lieu la cuisson au four à bois du village, à partir de 15 heures, vous pourrez y cuire vos plats cuisinés et pâtisseries.

Dès 20 heures vous serez invités à déguster le pain de la journée autour d’un grand pique-nique à la salle des fêtes. Amenez vos couverts, votre pique-nique et boissons, le club patrimoine fournira le pain. Informations au 06 17 56 48 62.

Au cours de cette journée aura lieu l’assemblée générale du club ouverte à tous, à 18 heures à la salle des fêtes suivie d’un pot de l’amitié.

Les adhésions annuelles et les dons sont en cours de recensement, vous pouvez retourner votre bulletin d’adhésion à la boîte postale du club à la mairie de Lassouts.