Salmiech. Un groupe scolaire va être construit à l’entrée du village

Dimanche, la municipalité avait convié la population, les élus (départementaux, communauté de communes, député…). Véronique Martin-Saint-Léon, sous préfète de Millau, avait également répondu à l’invitation du maire Jean-Paul Labit.

Le premier édile a tenu à les remercier pour leur aide, et soutien financier. Il a remercié le personnel communal pour leur travail au service de la population ainsi que les commerçants et artisans qui font la vie du village mais cette année ce sont les associations qui étaient à l’honneur, chacune d’entre elles a pu se présenter, rappeler l’historique. Ce tissu associatif dense et varié offre un panel de possibilités tant sportives que culturelles. À Salmiech, on peut pratiquer entre autres le tir à l’arc, le tennis, et l’on peut même s’initier et pratiquer le théâtre. Jean-Paul Labit a retracé les réalisations et annoncé les projets avec notamment la construction d’une nouvelle école sûrement le projet le plus important de la mandature. Ce choix a demandé réflexion ; une rénovation de l’existant trop vétuste a donc guidé les élus à choisir la construction d’un nouveau groupe scolaire, idéalement placé à l’entrée du village proche du complexe sportif, le permis devrait être déposé dans les prochaines semaines. Cette future construction n’occulte en rien d’autres réalisations avec notamment la construction d’un columbarium au nouveau cimetière, et la réfection de la route de la Palhousie fortement dégradée qui a remplacé durant plusieurs mois la départementale reliant Salmiech à Pont-de-Grandfuel mais également l’équipement en photovoltaïque de l’ancienne décharge et de la salle polyvalente, ainsi que du foyer logement (en cours).

À l’issue de toutes ces interventions, un apéritif dînatoire était servi à l’assistance, un moment de convivialité mais également d’échanges.