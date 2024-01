Decazeville. Les coureurs du Guidon en immersion chez les pompiers

Un groupe de coureurs du Guidon decazevillois a été reçu par le chef de garde Stan Clot au centre de secours du Bassin, à Viviez, pour passer une matinée aux côtés des sapeurs-pompiers. La journée d’immersion a débuté par la présentation de chacun autour d’un petit-déjeuner, puis par la visite du centre de secours, les explications du fonctionnement et de la vie à la caserne, les gardes de nuit et la fonction des différents véhicules. Ensuite, réveil musculaire pour tous avec un échauffement discipliné avant un foot salle suivi d’un rugby touché où certains ont montré des motivations bien aiguisées. Un cours de secourisme a également été dispensé, ainsi que les gestes à adopter en cas d’accident. Pour clôturer cette matinée, un passage par la grande échelle à une hauteur de 24 m a eu lieu avant un repas pris en commun. L’après-midi, les coureurs seniors, juniors et cadets ont parcouru 85 km en commun dans de meilleures conditions climatiques que la semaine précédente, rejoints par les jeunes de l’école de vélo pour déguster la traditionnelle galette des rois.