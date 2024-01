Ancien candidat à la Présidentielle, Jean Lassalle en route pour intégrer l'émission "TPMP" de Cyril Hanouna ?

Dans l'émission "Touche pas à mon poste" du vendredi 19 janvier 2024, Cyril Hanouna a annoncé l'arrivée de Jean Lassalle au sein de l'équipe de chroniqueurs.

Le mercato hivernal ne bat pas seulement son plein au rayon sport. Du côté de la télévision, les transferts animent aussi le mois de janvier. Ce vendredi 19, Cyril Hanouna, présentateur de "Touche pas à mon poste" sur C8, a annoncé l'arrivée d'une nouvelle recrue dans l'équipe de chroniqueurs.

"Il n'est pas drôle, il est extrêmement drôle"

L'animateur a joué au jeu des devinettes avec son équipe, dans l'émission du 19 janvier pour dévoiler le nom de la recrue. "Pas jeune, mais très beau gosse", s'est-il d'abord amusé. "Il n'est pas drôle, il est extrêmement drôle ! Mais il n'est pas que drôle..." a-t-il ajouté, avant que l'étau ne se resserre en parlant de politique. Le nom a finalement été trouvé : celui de Jean Lassalle !

"Fort possible que je réponde oui"

"J'embrasse Jean qui a accepté notre proposition", a complété Cyril Hanouna. L'intéressé, sollicité par France Bleu Béarn, s'est montré un peu plus modéré puisqu'il dit être encore en réflexion. "Mais il est fort possible que je réponde oui", a tout de même réagi celui qui a été maire de Lourdios-Ichère, dans les Pyrénées-Atlantiques, pendant 40 ans (1977 - 2017).

Toujours auprès de nos confrères, Jean Lassalle a déploré qu'il ne pouvait "plus dire un mot nulle part, je ne suis plus invité à rien. Je sais bien tous les risques que je prends compte tenu de ce que je voudrais incarner, en allant sur une émission de ce type. C'est évident que ça n'est pas spécialement ma tasse de thé, mais j'ai quelque chose à dire et je ne sais plus où le dire".

Candidat à la Présidentielle en 2017 et 2022

Candidat à la Présidentielle de 2022, dans laquelle il représentait son parti Résistons!, Jean Lassalle avait récolté plus d'un million de voix, raflant 3,13% des suffrages. Il était également en lice pour le scrutin de 2017, avec un résultat moins probant (1,21%).