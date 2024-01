VIDEO. Occitanie : l'usine Cévennes Déchets flambe une nouvelle fois, la ville d'Alès se bouche encore le nez

L'incendie s'est déclaré ce samedi 20 janvier, moins de 6 mois après un premier incendie aux mêmes conséquences.

C'est une loi des séries qui s'installe : un incendie s'est déclaré ce samedi 20 janvier en matinée dans l'usine de traitement des déchets Cévennes Déchets à Alès dans le Gard, dégageant une fumée qui va inquiéter les habitants des quartiers voisins de l'entreprise. C'est un entrepôt contenant du compost de copeaux de bois qui s'est embrasé. Vers midi, une cinquantaint de pompiers combattaient l'incendie en "sortants" les copeaux brûlants pour les arroser au sol, une opération qui va leur prendre "toute la journée", selon les pompiers cités par Midi Libre.

Fumées incommodantes

Une importante colonne de fumée avec une forte odeur va envelopper le quartier des Tamaris et au-delà, l'odeur étant ressentie jusqu'au centre-ville d'Alès. Même si ces fumées sont incommodantes et contiennent du monoxyde de carbone, les pompiers ont assuré que ces fumées n'étaient pas toxiques.

Le 2e incendie en moins de 6 mois

De quoi rassurer les riverains de Cévennes Déchets, mais pas d'apaiser leur lassitude ou leur mécontentement, qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux. Il y a moins de 6 mois, le 15 août 2023, un premier incendie dans cette même usine avait produit les mêmes effets, à quelques détails près. Ce jour-là, l'incendie s'était déclaré en début de soirée et avait duré toute la nuit et une partie de la matinée, dégageant une fumée qui était là noire mais tout aussi odorante. Au début du sinistre, incertains quant à la nature toxique de ces fumées, les autorités avaient conseillé à la population de rester chez elle et de fermer portes et fenêtres. Des analysés effectuées durant la nuit s'étaient avérées rassurantes.