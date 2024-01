Comme en Aveyron, attention à cette nouvelle arnaque aux SMS "géolocalisés" sur une seule commune

La mairie d'Onet-le-Château alerte sur cette nouvelle arnaque très localisée... qui commence pourtant à faire le tour de France. Explications.

La mairie d’Onet-le-Château informe que depuis quelques jours, des SMS provenant de numéros portables sont émis, sollicitant les habitants pour la mise en place de panneaux solaires, tout en se faisant passer pour la Ville d’Onet-le-Château. Vous l’aurez compris, cette démarche n’est en aucun cas le fait de la Ville (1), qui déconseille fortement de donner suite à ces messages frauduleux.

Mais surtout, prévient la mairie, il faut rester vigilant sur tout démarchage abusif par téléphone ou par mail, tout comme il ne faut absolument pas ouvrir les liens envoyés dans ces messages. Chaque mois, selon les données du gouvernement, entre 50 et 100 personnes sont victimes de ce type d'arnaques.

Un SMS localisé... mais partout

Cette arnaque par SMS aux panneaux solaires, ultralocalisée et concernant une seule commune fait suite à un type de SMS tout aussi bidon, diffusé fin 2022, qui concernait les régions, Hauts-de-France et Val-de-Marne notamment. Si les premiers SMS soit-disant émis par une mairie sont apparus fin 2023 (à La Trinité-sur-Mer et Angoulême notamment), ils connaissent un "boum" en ce mois de janvier 2024.

Dans le Berry, les villes de Châteauroux (Indre) et Vierzon (Cher) ont averti leurs administrés sur l'émission de ces SMS frauduleux sur leur territoire, comme d'autres communes de la région (Le Poinçonnet, Issoudun, Argenton-sur-Creuse, Saint-Benoit-du-Sault, Luant).

Dans la Meuse, c'est la mairie de Ligny-en-Barrois qui met en garde contre ces SMS frauduleux envoyés au nom de la municipalité.

En Loire-Atlantique, c'est une habitante de Derval qui a signalé avoir reçu un SMS frauduleux de ce type.

Nul doute que cette arnaque au SMS ne va pas se priver de faire un tour de France et ses près de 35 000 communes. Alors prudence lorsque vous recevez un SMS de ce type, transférez-le sans l'ouvrir au numéro 33700 ou sur le site 33700.fr

(1) Pour info, la Ville utilise ses propres moyens de communication, comme l’application mobile, le site Internet (onet-le-chateau.fr), ou ses réseaux sociaux (@villeonetlechateau).