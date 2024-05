Onet-le-Château. Le compte administratif atteste d’"une saine gestion"

Jeudi, le conseil municipal s’est réuni à la Maison des associations des Costes-Rouges, sous la présidence du maire Jean-Philippe Kéroslian.

Sur les 37 délibérations à l’ordre du jour, nous reviendrons dans un premier temps sur celles concernant le principal sujet à l’ordre du jour, à savoir l’examen du compte administratif 2023, dont les débats ont été menés par le maire adjoint aux finances Christian Mazuc et qui ont toutes été adoptées, sans les voix des élus de l’opposition, qui se sont abstenus. De cet examen, on peut retirer quatre enseignements forts.

- L’augmentation des dépenses de fonctionnement, est essentiellement imputable à deux éléments : l’impact des mesures gouvernementales d’accompagnement du traitement des fonctionnaires face à l’inflation et le coût des énergies qui ont également connu des hausses spectaculaires. Il est à noter que ces dernières dépenses auraient pu être bien plus importantes, sans les mesures d’économies prises par la municipalité : extinction d’un mât sur deux d’éclairage public permettant de réduire la consommation sans négliger la sécurité et lancement de travaux de sobriété énergétique sur de nombreux bâtiments municipaux.

- Deuxième élément à retenir, des investissements toujours ambitieux, réalisés sans recours à l’emprunt. Ainsi entre ressources propres, autofinancement et recherche active de cofinancements avec les partenaires institutionnels (Rodez Agglomération, Département, Région, État et Europe), la commune a pu poursuivre son programme d’investissements.

- On soulignera également une forte capacité de désendettement : en ces périodes de forte hausse des taux d’intérêt, cette gestion saine et rigoureuse permet à la commune de bénéficier d’intéressantes marges de manœuvre pour les années à venir. Une sérénité également portée par une capacité de désendettement de 2,28 ans, soit une statistique des plus favorables et même enviables parmi les communes de la même strate.

- Enfin, dernier point à souligner : le niveau d’épargne préservé par la commune lui permet d’investir à la fois avec ambition et raison, au profit des Castonétoises et des Castonétois, tout en veillant avec détermination à maintenir une haute qualité des services publics.