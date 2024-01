Ciné : "L’abbé Pierre, une vie de combat"

Dans le cadre de la saison culturelle 2023-2024, la communauté de communes Conques-Marcillac et l’association Mondes et Multitudes vous invitent samedi 27 janvier à 17 h 30 à la salle d’animation de Noailhac à la découverte du film "L’abbé Pierre, une vie de combat" de Frédéric Tellier. La solidarité, thème central de ce biopic, a inspiré l’organisation de tout un programme autour de la projection. Dès 13 h 30 une friperie est ouverte à la salle des fêtes avec le concours de l’association Conques-Marcillac Solidarité. L’après-midi un atelier de création de porte-clés à partir de récupérations est proposé par l’association Recyclodons. À l’issue du film les spectateurs peuvent partager une soupe faite maison par la ferme Moulini de Nuces. Cette journée s’adresse à tous et invite à nous rapprocher pour partager un moment chaleureux.

Pour toute information, Tél. au 05 65 71 86 20 /09 53 79 93 01.