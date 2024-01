Decazeville. Des liens toujours aussi forts avec Utrillas

Le comité de jumelage entre les villes sœurs espagnole et française se poursuit avec dynamisme autour notamment d’évènement folklorique.

Le bureau et les adhérents du comité de jumelage Utrillas-Decazeville se sont réunis pour l’assemblée générale. La saison de septembre 2022 à septembre 2023 a été détaillée.

En septembre 2022, un voyage vers la ville jumelée et la péninsule espagnole a réuni une cinquantaine de personnes avec des échanges informels et fructueux autour de repas, de visites, etc. Outre Utrillas, plusieurs visites ont permis de mieux connaître Sarragosse, Monasterio de Piedra, etc. Des sites et des animations qui ont été très appréciés.

Le marché de Noël de décembre a été un vrai succès, à l’égal des années précédents. Il permet notamment de mettre en avant les spécialités espagnoles ainsi que les activités du Comité de jumelage.

"Merci à ceux qui nous ont rendu visite au stand ", témoignent les membres du comité. Puis, la soirée à Aubin avec la participation "Flamenco y Féria" a fait bouger le public au son de musiques et danses flamencas. Le folklore espagnol reste très présent dans les esprits et apporte des moments de loisir et de détente incontestables.

La grande journée du 1er juillet

Le 1er juillet 2023 restera dans les mémoires avec le vingtième anniversaire du comité de jumelage Utrillas-Decazeville dignement célébré. La fête organisée pour la circonstance a connu un grand succès avec le défilé dans les rues d’attelages, de chevaux, les groupes folkloriques, des danses, des chants et le repas.

"Ce fut une joie immense pour le public qui en redemande. Il n’est pas rare quand quelqu’un nous croise dans la rue, qu’il nous demande si nous allons reprogrammer ce genre d’événement. Cette joie fut partagée pour nous tous également, organisateurs et membres du comité", rapporte la présidente Hélène Solis. À cela s’ajoutent les réunions conviviales au cours de l’année permettant des échanges intéressants.

Lors de l’assemblée générale, un nouveau bureau a été élu. Présidente : Hélène Solis ; secrétaire : Josiane Grialou ; trésorier : Luis Sanchez. Pour cette saison 2023-2024, le projet de voyage a été validé et les participants se préparent déjà pour la semaine du 18 au 25 mai prochains. Le programme complet du séjour outre-Pyrénées sera dévoilé sous peu. Des projets avec les différentes commissions devraient également se concrétiser, notamment un spectacle.

"Nous voulons exprimer notre gratitude à nos bénévoles qui ont permis de bons résultats et un bon fonctionnement pour l’année 2022-2023. Nous sommes heureux d’offrir une expérience culturelle riche, avec l’impatience de partager à nouveau avec la population du Bassin ces moments uniques et rassembleurs", ont terminé les membres du bureau.