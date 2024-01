PODCAST. JO de Paris 2024 : à la rencontre de la volleyeuse Héléna Cazaute, dans l'épisode 2 de nos "Graines de champions"

En plus de ses contenus inédits sur le journal et le site internet, le groupe Midi Libre lance le podcast “Graines de champions”, en partenariat avec la région Occitanie. L’idée ? Donner la parole aux athlètes à 7 mois des JO de Paris. Deuxième volet : la volleyeuse audoise de Gruissan, Hélèna Cazaute.

On met le cap sur les Jeux Olympiques de Paris qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août 2024.

Entretiens, portraits, informations pratiques, infographies et… podcasts ! Et oui, l’air du temps nous rattrape, et ça nous convient bien. Entretiens, portraits, informations pratiques, infographies et… podcasts ! Et oui, l’air du temps nous rattrape, et ça nous convient bien.

Après le pongiste montpelliérain Alexis Lebrun, place à la volleyeuse de Gruissan (Aude) Héléna Cazaute.

Capitaine des Bleues

Partie de France et de Mulhouse en 2021 pour l'Italie après être passée par Cannes ou les Béziers Angels, la Gruissanaise Héléna Cazaute vit aujourd'hui de l'autre côté des Alpes où elle joue actuellement pour l'une des meilleures équipes d'Europe : le Vero Volley Milan, en Italie.