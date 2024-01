Disparition : Alain Druart, un passionné de sport impliqué, laisse un grand vide en Aveyron

La disparition d’Alain Druart a affecté une grande partie du monde sportif.

L’association profession sport et loisirs Aveyron (PSL Aveyron) notamment, structure au sein de laquelle il a été président. "Bien qu’il ait cessé ses responsabilités en 2014, pour raison de santé, son décès nous afflige considérablement après son engagement pendant plus de cinq ans au sein de l’association", explique-t-on. "Ancien DTN de la Boxe Française, et Professeur de Sports au sein de la DDJS de l’Aveyron, il avait généreusement fait profiter Profession sports et loisirs Aveyron de toutes ses compétences. Il fut la cheville ouvrière, dynamique, qualifiée, et perspicace pendant quelques années, qui permit à notre association de progresser et de valoriser nos actions professionnelles. Il était un exemple et un animateur très apprécié de tous ses collègues, avant que la maladie ne le contraigne à cesser toutes activités."

"Un homme d'une infinie gentillesse"

La fédération française de savate, est également très affectée. " Premier CTR Ile-de-France, Alain a fortement contribué au développement de la Savate boxe française dans la ligue puis de la fédération en devenant DTN Adjoint, poste qu’il a occupé jusqu’en 1990. Reconnu comme un formidable formateur, Alain a su transmettre sa passion à de nombreux entraîneurs. On lui doit notamment, avec Bob Alix, l’approche pédagogique actuelle de nos disciplines, fondée sur la gestion de l’incertitude. Après avoir quitté ses fonctions de cadre technique, il a néanmoins gardé longtemps contact avec le milieu de la formation en participant aux sessions d’examen des Brevets d’État 1er et 2e degrés de Savate boxe française, à Toulouse puis à Vichy. Alain restera dans nos mémoires comme un homme d’une infinie gentillesse et d’une grande générosité ".

Alain Druart était également impliqué dans la vie de sa commune de Mouret, où il a été conseiller municipal de 2014 à 2020.

Le Comité Directeur de PSL Aveyron, les salariés, ainsi que tous ses partenaires, adressent à toute sa famille, très éprouvée, leurs condoléances attristées. De même que Le président, Joël Dhumez, le Directeur Technique National, Hugues Relier, les membres du comité directeur, les cadres techniques et le personnel fédéral.