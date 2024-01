Villefranche-de-Rouergue. "L’Écrit et l’Oral", 30e ouvrage de Roger Lajoie-Mazenc

"L’Écrit et l’Oral" est le dernier ouvrage, le 30e, de Roger Lajoie-Mazenc. Notre ancien confrère était samedi matin à l’espace livres du magasin Carrefour pour le dédicacer. Une matinée où Roger Lajoie-Mazenc a donné du stylo mais aussi de la parole, tant il possède de nombreuses connaissances dans le Villefranchois, et elles n’avaient pas voulu manquer la rencontre. Une matinée "à l’écrit et à l’oral". Prochaine séance de dédicaces, samedi prochain, 27 janvier, de 9 heures à 12 heures à la librairie "Au petit bonheur la chance" , rue Carnot à Capdenac-Gare.