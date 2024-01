Decazeville. Lucie Garcia-Scudier, la "pin-up qui coud"

"C’est ma grand-mère qui m’a transmis la passion de la couture et j’ai peaufiné ma progression vers mes créations actuelles aux ateliers que proposait l’association les Orteils au soleil, à Cransac", explique Lucie Garcia-Scudier. C’est ainsi qu’elle a débuté la couture à titre professionnel, depuis fin 2022, d’abord à Cransac et maintenant à Viviez où elle s’est installée avec son mari.

Son petit atelier créatif se trouve dans sa maison. "Passionnée de vintage et de couture, je vis dans un univers pin-up, old school… Je propose des accessoires pour femmes, enfants et zéro déchets avec des tissus que je sélectionne minutieusement ainsi que des tissus vintage chinés pour leur donner une seconde vie. Tout est fait main, personnalisable", explique-t-elle.

Ainsi, Lucie propose des accessoires, bandeaux, barrettes, chouchous, trousses, pochettes, lingettes et essuie-tout lavables, etc. Elle projette de réaliser plus tard des robes femmes et enfants et des sacs à main. Par ailleurs, elle souhaiterait relancer des activités et animations autour des pin-up, comme l’ont fait récemment "Les fiancées du rétro" au salon du tatouage.

Contact : lapinupquicoud.fr ; même adresse sur Instagram et Facebook.