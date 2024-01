Malgré son attrait, la MJC de Rodez doit consolider ses bases

Jeudi 25 janvier, la MJC a tenu son assemblée générale. Si les voyants sont au vert, elle doit quand même faire face à des évolutions pas évidentes à supporter.

Si le bateau MJC ne tangue pas, il ne navigue pas pour autant en mer calme. Le capitaine de bord, en l’occurrence le président Thierry Laurens, a ainsi évoqué, lors de l’assemblée générale, la nécessité " d’imaginer un nouveau mode de fonctionnement pour équilibrer le budget". La hausse des charges est en grande partie la raison pour laquelle, pour la troisième année consécutive, la MJC affiche un déficit (-42 176 euros en 2022-2023) qui l’a obligée à puiser près de 100 000 euros danses réserves sur ces trois dernières années pour garder l’équilibre. La MJC étant aussi plombée par le retrait du soutien de Rodez agglo pas complètement compensé par la Ville qui elle, alloue une subvention directe de 356 666 euros et une aide en nature estimée à 330 231 euros.

Une fréquentation en hausse

Pour mener à bien de chantier, qui peut s’avérer complexe dans une structure qui emploie notamment onze salariés et compte plus de trois mille adhérents, la MJC a souhaité bénéficier d’un Dispositif local d’accompagnement (DLA). Qui plus est avec l’annonce du départ de Marc Dollat (lire par ailleurs) de son poste de codirecteur culturel. " Cela renforce encore plus la nécessité de se réinterroger sur le fonctionnement de la MJC, ses projets et son organisation interne", estime Thierry Laurens.

Ce dernier a cependant salué la mobilisation de l’ensemble du personnel de la MJC, qui permet notamment à cette dernière, d’afficher des chiffres de fréquentations en plusieurs points positifs.

En termes d’adhérents, la MJC repasse la barre des trois mille après l’effondrement consécutif à la période Covid. Des adhérents dont 67 % proviennent l’agglomération ruthénoise. La MJC affiche d’ailleurs une saison record en termes de proposition d’animations, que ce soit au sein de la MJC ou hors les murs. En outre, la MJC est également bien identifiée pour son offre de stage et découverte durant les vacances, avec à la clé des chiffres de fréquentation en constante hausse. Sur le plan de l’offre culturelle, la MJC a vu la fréquentation grand public continuer à s’éroder mais compensée par un accueil du public scolaire en forte hausse. En 2022-2023, la MJC a ainsi accueilli plus de 11 000 spectateurs sur les 12 000 espérés… "Il faut ouvrir une réflexion pour mobiliser le grand public", soutient Marc Dollat, qui a engagé plusieurs axes de réflexion en ce sens. Avec une activité tous azimuts, la MJC de Rodez reste le pivot de l’action culturelle ruthénoise. Activité associative et ouverture culturelle sont donc les deux mamelles d’une MJC dont le rayonnement dépasse largement le cadre ruthénois. Une MJC "quinquagénaire" comme l’a rappelé son président et qui œuvre donc pour ne pas se retrouver dans une mer trop agitée et dangereuse, tout en garantissant un attrait social et culturel qui ne trouve pas d’équivalent dans un large rayon autour d’elle. et le capitaine du bateau de lancer en conclusion : " face une situation inédite pour notre structure, nous comptons sur la mobilisation et l’engagement de tous […] Unissons nos efforts !"