Palmarès des villes et villages où il fait bon vivre en France en 2024 : Rodez poursuit son ascension et entre dans le Top 10

Dixième au niveau national et troisième du classement des villes de (20 000 à 50 000 habitants), Rodez poursuit son ascension.

Pour la cinquième année, le Journal du dimanche (JDD) publie son classement des villes et villages des villes moyennes de France où il fait bon vivre en France, en partenariat avec l’association des Villes et villages où il fait bon vivre.

Les villes où il fait bon vivre

Sans surprise, Angers, l'indétrônable chef-lieu du Pays de la Loire monte sur la plus haute marche du podium pour la quatrième année consécutive. Derrière, trois communes des Pyrénées-Atlantiques se partagent la deuxième, troisième et quatrième places du podium. Il s'agit de Bayonne, Biarritz et Anglet.

En Occitanie, Rodez en dixième position

En Occitanie, Rodez arrive de loin sur la plus haute marche du podium des villes de plus de 2000 habitants. Le Piton continue même son ascension dans ce classement annuel puisqu'il entre en 2024 dans le Top 10.

La préfecture aveyronnaise qui pointait à la 12e place en 2020, la 16e en 2021, la 17e en 2022 avant de regagner la 12e place en 2023 grignote deux marches cette année pour prendre place ainsi dans le top 10 du palmarès 2024. une belle progression linéaire

Loin derrière, on retrouve Montpellier (Hérault) à la 28e place puis Nîmes (Gard) à la 39e place.

Dans ce top 500 des villes, il faut descendre encore l'escalier de ce classement jusqu'à la 86e marche pour retrouver Perpignan (Pyrénées orientales), Onet-le-Château (Aveyron) à la 97e place, Tarbes (Hautes-Pyrénées) à la 106e place, Montauban (Tarn-et-Garonne) à la 110e place, Carcassonne (Aude) à la 117e place, Albi (Tarn) à la 121e place et Cahors (Lot) en 174e position, ou encore Millau (Aveyron) à la 507e place.

187 critères

Pour établir ce palmarès, 187 critères répertoriés en 11 catégories sont passés à la loupe : la qualité de vie, la sécurité, la santé, les transports, le commerce, l'éducation, la protection de l'environnement, les finances et les impôts, les sports et loisirs, la solidarité, l'attractivité immobilière...

"La qualité de vie reste la première thématique essentielle dans l’esprit des Français pour définir une ville ou un village où il fait bon vivre, à hauteur de 74 %. La sécurité, deuxième catégorie la plus importante, compte pour 68 % (-1). La santé se hisse à la troisième position avec 48 %. Les transports remontent de 3 points, à 45 %, suivis de près par les commerces et services à 43%", explique le JDD.

"Une nouvelle catégorie est introduite pour le palmarès 2024 : les finances et impôts locaux, qui fait irruption dans l’ordre de priorité à hauteur de 29 % (7ème catégorie la plus importante), juste derrière l’éducation (33 %) et la protection de l’environnement (32 %)".

Les villages où il fait bon vivre : Sainte-Radegonde et Marcillac dans le top 500

Avec trois cités dans le top 10, le département des Pyrénées-Atlantiques reste en haut de l'affiche dans le classement des villages (- 2000 habitants) : Guéthary (1er), Mazères-Lezons (7e) et Buros (8e) conservent leur position de 2023.

La Normandie est aussi à l'honneur avec Martinvast (Manche) et Epron (Calvaldos) sur les deuxième et troisième marches du podium.

Deux communes aveyronnaises s'invitent dans le top 500 des villages où il fait bon vivre. Sainte-Radegone qui a progressé de 45 places pointe ainsi en 248e position et Marcillac-Vallon (478e).

À noter que la cité viticole enregistre la troisième progression la plus importante de l'Hexagone en gagnant 140 places, derrière Marennes dans le Rhône (+ 257 places) et Gruffy en Haute-Savoie (+ 191 places).