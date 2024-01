VIDEO. Festival 360° de Millau : en montagne, dans le ciel ou en mer, 14 films et 7 aventuriers à l'affiche de la prometteuse édition 2024

Du 7 au 10 février 2024, les belles histoires d'aventures s'afficheront en grand dans les salles obscures de Millau.

Le festival 360° d'aventures suit l'évolution d'une plante. Une petite graine a été plantée dans une terre fertile, imbibée par les histoires de sportifs à tous les coins de rue, tous à leurs niveaux. Ces locaux, passionnés de belles narrations en montagne, sous terre, en mer, ont permis à cette graine de prendre pour que la jolie plante grandisse.

De quoi donner de la motivation à l'équipe bénévole de l'Association sportive des grands causses, qui gère tout ce petit monde, du 7 au 10 février.

14 films projetés

Elle propose cette année, une version encore plus aboutie de son événement qui arrive à enfermer dans une salle obscure des amoureux de grands espaces. Pour sa quatrième édition, 14 films seront projetés, sept aventuriers seront présents à Millau pour parler de leur œuvre cinématographique mais surtout de ce qu'ils ont vécu sur leur terrain de prédilection.

Une journée dédiée à l'Himalaya

Dans ce cru, savamment sélectionné parmi la cinquantaine de films reçus par l'organisation, Everest Invaders qui sera le thème de la journée de samedi. Pour en parler, qui de mieux que Jean-Michel Jorda, connaisseur de l'événement (il était présent en 2020, NDLR). Il présentera "Everest Invaders", un film qui témoigne de la pollution de l'Himalaya.

La légende Reinhold Messner

"Reinhold Messner le premier à avoir gravi les 14 sommets de plus de 8 000 mètres sans oxygène constate que les montagnes se transforment sous nos yeux en un immense terrain de sport. L’alpinisme serait devenu un bien de consommation comme les autres", présente le réalisateur. La diffusion à Millau sera une première en France. "Autour de son film, il y aura une exposition et une conférence sur le sujet de la pollution du tourisme", complète Marion Bargès, membre de l'équipe organisatrice.

Exit donc le cinéma de Millau, centre névralgique du festival et rendez-vous à la Maison de la Région pour l'exposition photo "Regards vers les cimes". Elle sera exposée à partir du 5 février et le vernissage aura lieu le 10, à 15 h 30.

De la mer à la montagne

Outre le samedi tourné vers les montagnes asiatiques de l'Himalaya, le festival balaie une nouvelle fois toute une pléiade d'univers. Les spectateurs pourront prendre la mer avec "Kahuna", une aventure en Arctique, en mer, pour trouver les plus belles pentes à skier et notamment celles du Svalbard, les plus au nord de notre planète (diffusé jeudi 8 février).

Dans les airs, "Airkarakoram" offre de belles images de parapente dans l'Himalaya "pour s'amuser, faire de l'alpinisme ou du ski" pour un groupe de 7 amis qui ont écumé le Pakistan, revenus avec de jolis plans diffusés sur le grand écran vendredi 9 février. Sur terre, Mattieu Marlin et Damien Calvet chargent le public dans leurs sacoches, bien accrochées à leur gravel pour un périple de Nice à... Singapour ! Soit 365 jours de coups de pédales, 20 000 km qu'ils racontent dans Sunriders.

Tous ces films, diffusés du mercredi au vendredi, seront soumis au vote du jury composé de Mathilde De Flamesnil, journaliste à France 3 Occitanie, Loïc Blanchard, fondateur du podcast Les Frappés et de Jérémy Vaugeois, aventurier venu présenter à Millau "Alaska Patagonie" avec Sophie Palanque. Des connaisseurs de films et de grands espaces. Samedi, les lauréats seront tous diffusés pour cloturer l'événement.