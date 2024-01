Onet-le-Château. Avec Joël Serin, un livre pour défendre les paysans et la ruralité

Le roman que dédicaçait Joël Serin, samedi dernier, à l’espace culturel, est issu d’un embryon d’histoire vraie, qu’il a ensuite remanié pour devenir "Une autre vie".

Un deuxième roman, mais un même personnage Kémer, l’histoire d’un joueur de foot professionnel, qui blessé, va essayer de se reconstruire en devenant paysan.

Un sportif dont les racines se trouvent dans le village natal de l’auteur, mais où tous les noms de lieux ont été transformés… Avec une plume toujours aussi impertinente et acérée, l’auteur n’hésite pas à égratigner au passage aussi bien le football professionnel, la politique, le catholicisme "vieillot" ou encore les Franciliens, tout en situant les personnages dans des paysages mirifiques, comme pour signifier que tout peut-être possible "Cela me permet de rêver tout éveillé à un monde meilleur pour la ruralité, un monde qui me tient à cœur et dont je soutiens le dur métier de paysan et… mon village.".