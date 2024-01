Najac. Notes en mouvement pour ouvrir février

Originale initiative que celle impulsé par deux associations najacoises, "Brassages" et Hors Loge ce samedi 3 février autour d’une soirée dite "itinérante" pour mettre en lumière des concerts proposés dans la salle des mariages de la mairie et à quelques encablures de là à Hors Loge.

Ainsi de 19 heures à 23 h 30, la musique claquera sur les pavés. D’abord dès 19 heures à la mairie, avec un concert au chapeau de Récif, un quartet poético-percussif proposé par l’association Brassages. Récif est un quartet chantant a capella, qui réunit quatre femmes aux voix singulières. Elles s’accompagnent de percussions corporelles. Leurs compositions, épicées et colorées, embarquent leur auditoire pour un voyage poétique jouant avec rythmes et mots. La rencontre de ces identités vocales se trouve à la croisée des chemins où naît une parole essentielle : celle de la musique et des corps. Les compositions musicales sont riches d’influences de tous horizons : jazz, maloya, chanson française, groove de guinée…

Les percussions corporelles deviennent chorégraphies, l’espace de la scène se fond par instants à celui du public invité à chanter. Dans la foulée, sur le coup de 20 heures, pour se sustenter, place à un instant "soupe" à Hors-Loge (tarif libre), accompagné de grignotages apportés et partagés. Puisce sera, là aussi au chapeau, le concert Neebic et Senthula (duo et solo electros) à Hors-Loge. Neebiic est un duo lillois "avant-ringardiste".

Derrière leurs masques singesques, ils ondulent de leur poésie faite de synthétiseurs atemporels et de boîtes à rythmes robotiques. Les mélodies sont charmantes et narratives. Sentuhlà est le pseudo du touche-à-tout musical José Guerrero, figure de longue date de la scène underground de Valence (Espagne).