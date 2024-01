Insolite : il tente de remonter la piste de ski en voiture, s'embourbe dans la neige et abandonne son véhicule

Les employés de cette station des Pyrénées ont découvert la voiture en plein milieu de la piste, ce mercredi matin.

"L'histoire ne dit pas si le véhicule était muni de pneus hiver", ironise la gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques. Mercredi 31 janvier 2024, un automobiliste a eu la bonne idée de remonter une piste de ski sur le domaine de Gourette... en voiture. Il s'est retrouvé coincé.

Le véhicule immatriculé dans les Pyrénées-Atlantiques a abandonné sa voiture embourbée sur la piste, elle a été retrouvée vers 8 heures par les employés de la station.

Il a essayé de "monter le plus haut possible"

La gendarmerie a expliqué à nos confrères de Sud-Ouest que le conducteur voulait emmener son passager pour aller skier et "a essayé de monter le plus haut possible". Mais les roues ont vite été bloquées dans la neige.

La station s'est aussi exprimée, indiquant que "c'est la première fois que cela arrive ici". Un matelas de sécurité a été installé sur la voiture pour ne pas mettre en danger les skieurs, en attendant de pouvoir dégager le véhicule. La piste est restée accessible toute la journée.

Le conducteur s'expose à des poursuites de la station, en plus d'avoir déjà été verbalisé par les gendarmes.