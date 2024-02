Ogres de barback, Antes & Madzes, soutien au Pic-vert... À Rodez, Le Club paré pour une saison ambitieuse !

La fameuse salle de concert ruthénoise a récemment dévoilé sa programmation pour cette première partie de l'année 2024. Coup d'envoi ce samedi 3 février, avec une soirée techno, animée par Dominotek et Art&fact.

Entre les murs du Club, avenue Tarayre, tous les voyants semblent au vert ! "On part avec beaucoup d'optimisme ! Les partenaires économiques et institutionnels sont présents, les bénévoles également, tout roule", s’enthousiasme Fred Joao, directeur de cette salle de spectacle, au moment de dévoiler la programmation de la structure, de février à juin.

Une note positive qui détonne, alors que le début de l'année 2023 a été plus difficile, marqué par des baisses de financements publics. Mais tout ceci est de l'histoire ancienne pour le Club, qui s'oriente désormais vers ces prochains mois de festivités.

Avec des événements, qui tiennent particulièrement à cœur de Fred Joao et son équipe. Notons en premier lieu une soirée de concert au soutien du café culturel du Pic-vert à Millau, parti en fumée dans la nuit du 7 au 8 novembre dernier. "C'est venu naturellement, qu'ils puissent faire leur soirée chez nous. Les recettes de la soirée leur seront bien sûr reversées", note-t-il. Les artistes Korttex, Enlòc et Elektro Jane, animeront ce moment.

4 000 personnes attendues pour Pitt ocha

Car le Club veut profiter de son plébiscite pour s'ériger en tant que référence sur le Rouergue. D'où l'organisation par exemple d'une soirée before du Rastaf entray' festival et de même, un concert en amont du Pueblo latino d'Arvieu. "C'est important pour nous de conserver un rayonnement départemental, d'accueillir un public majoritairement de l'agglomération bien sûr, mais aussi de tout l'Aveyron", valide Fred Joao.

Dans le même sens, si la salle de concert accueillera de nombreux artistes venus d'ailleurs, elle tient à mettre en avant certaines pépites locales. Alors, c'est au Club que le duo ruthénois Antes & Madzes effectuera la release party de son nouvel EP, le 6 avril, deux semaines après la sortie officielle, prévue à l'occasion d'un concert à la Boule noire à Paris. "Ils avaient fait leurs débuts à l'occasion du Yo festival, je ne me rappelle plus quelle année, se plonge dans ses souvenirs le directeur. Ils font partie de ces locaux qui arrivent à percer ailleurs, ils le méritent et on est très fiers de les accueillir."

Sans oublier de citer le carton de la venue des Ogres de barback à La Primaube. À quatre mois des premières représentations de Pitt ocha, spectacle sous chapiteau, plus qu'une seule date est disponible pour l'achat de billets. Toutes les autres ont été prises d'assaut. Ainsi, près de 4 000 personnes devraient assister à l'événement, du 30 mai au 2 juin. De quoi confirmer l'optimisme affiché par le Club !