Du 30 mai au 2 juin, le célèbre groupe de chanson française interprétera son spectacle PittOcha sous un chapiteau à Luc-La Primaube. Alors que la billetterie était prise d'assaut, Le Club, organisateur, ajoute une représentation.

C'est un raz-de-marée ou presque ! Si le spectacle des Ogres de Barback prévu à Luc-la-Primaube n'aura lieu que dans cinq mois, le succès se fait déjà ressentir. Ouverte fin octobre, la billetterie a été prise d'assaut et 1 800 billets ont d'ores et déjà été vendus.

Face au succès, la salle de concert du Club, bien implantée à Rodez, a décidé d'ajouter une date supplémentaire, le jeudi 30 mai, prolongeant cette aventure qui s'annonce de la plus belle des manières. "Certes de nombreux Aveyronnais ont pris leur places, mais l'on remarque des personnes viendront de partout", se réjouit l'association.

Il faut dire que ces représentations sont assez inédites. Si les Ogres de Barback ne cessent d'arpenter les routes et les scènes de France et de Navarre depuis 30 ans, ce spectacle connaît sa première tournée. Pour fêter les vingt ans de Pitt ocha - enfant imaginaire illustrant les albums de chansons pour enfants composés par le groupe -, la troupe interprétera un spectacle sous chapiteau, mêlant cirque et musique.

600 places sont prévues pour chaque représentation de cette œuvre tout public. Alors que les intéressés se manifestent, deux séances sont déjà complètes.

Billetterie en ligne : leclubrodez.com, tarif adulte 25 €, enfant 20 €, restauration possible sur place.