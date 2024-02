Occitanie : il tombe dans un ravin de 10 mètres et reste coincé dans sa voiture

Les faits se sont déroulés ce lundi 29 janvier à Le Ségur dans le Tarn.

Une intervention délicate pour les pompiers du Tarn, notamment ceux d'Albi et de Carmaux, ce lundi 29 janvier en début de soirée.

Dans des circonstances qui restent à déterminer, un véhicule est tombé dans un ravin de 10 mètres sur la commune du Ségur, près de Carmaux dans le Tarn. Selonles clichés pris par la cellule photo du Sdis 81, la voiture est partie en tonneaux sur la pente du ravin, et le conducteur n'a pas-être dû son salut qu'aux arbres qui ont fini par stopper la voiture dans sa chute.

Les pompiers de Carmaux et d'Albi sont intervenus sur l'accident, avec le soutien de leurs collègues de l'Unité sauvetage d'appui et de recherche (Usar), afin de porter secours à la victime, blessée et coincée dans son véhicule. Une intervention délicate en milieu périlleux qui permettra aux secours de dégager la victime de sa bien fâcheuse position et de la transporter, médicalisée, à l'hôpital d'Albi.