Football : Onet à Bayonne pour rester sur sa lancée

Deux semaines après avoir renoué avec le succès sur leur pelouse, les Castonétois (10es) ont pris la route pour le Pays basque. Ils affronteront Bayonne (8e), samedi 3 février, à l'occasion de la 15e journée de National 3.

En quête de nouveaux points dans leur course au maintien, les Castonétois (10es) rendent visitent à Bayonne (8e),samedi 3 février, à 18 heures. Après avoir accumulé quatre unités au classement depuis la reprise de janvier, le tout sans encaisser le moindre but, l’édifice jaune et bleu va tenter de rester invincible une troisième fois consécutive. D’autant que prendre la route réussit aux Castonétois : ils ont ramené des points de quatre de leurs six déplacements, et notamment des trois derniers.

Un seul point sépare les deux formations en faveur des Aquitains, qui, eux aussi, ont triomphé de leurs deux duels de janvier. Rester invaincu sera le leitmotiv des protégés de Yoan Boscus, qui semblent avoir trouvé la bonne formule d’après-fêtes, pour ainsi confirmer la dernière victoire acquise à domicile face à Canet (3-0), il y a deux semaines. Lors de la rencontre aller, les deux forces en présence n’avaient pu se départager (1-1). Le stade Didier Deschamps portera-t-il chance aux Aveyronnais ?

Seul Hugo Schaab (malade) n’effectuera pas le déplacement au Pays basque. Tandis que Yassine Ahammout, Lino Ricci, Romain Soulatges et Deiblidy Vinicius ne sont pas dans le groupe. Kylian Lacabane et Morgan Moalic, eux, le réintègrent.

Le groupe : Dahak, Mohimont – Bonnefous, Daurenjou, Legroux, Moalic, Prunera, Ritas – Bobek (cap.), Durand, Malrieu, Ruffaut – Bou, Brunet, Deplace, Lacabane.