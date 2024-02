Star Academy : Pierre remporte la finale de la 11e saison, retrouvez le palmarès complet de l'émission

Avec 55,6% des voix, Pierre Garnier, 21 ans, a remporté la 11e saison de la Star Academy, dans la nuit du 3 au 4 février 2024. Voici le palmarès complet de l'émission.

Ça y est, la session 2023, 11e saison de la Star Academy, a son vainqueur. Dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 février 2024, c'est Pierre Garnier qui a été sacré, avec 55,6% des voix.

Il succède à Anisha Jo

Le Normand Pierre Garnier succède ainsi à Anisha Jo, qui avait gagné la 10e saison en novembre 2022. Âgé de 21 ans, le bourreau de Julien Liebermann, porté en triomphe par son concurrent lors de l'annonce sa victoire, n'est pas le plus jeune vainqueur de la Star Académy. Magalie Vaé et Laurène Bourvon, titrées lors des saisons 5 et 9 (2005 et 2012), avaient 18 ans. Jenifer et Cyril Cinélu, lauréats des saisons 1 et 6, comptaient 19 bougies.

Pour rappel, l'émission avait été stoppée entre 2008 et 2012, puis jusqu'en 2022, où TF1 a repris la diffusion suite à un bref passage sur NRJ.

Le palmarès complet

Le vainqueur le plus emblématique reste, à n'en pas douter, Grégory Lemarchal. Sacré en 2004, "Le Petit Prince à la voix d'ange", comme il était surnommé, était malade : une mucoviscidose lui avait été diagnostiquée alors qu'il n'avait pas deux ans. Il s'est éteint le 30 avril 2007.

Voici le palmarès complet de l'émission, l'année correspondant à la saison remportée par le vainqueur :

Jenifer (2001, 19 ans)

(2001, 19 ans) Nolwenn Leroy (2002, 20 ans)

(2002, 20 ans) Elodie Frégé (2003, 21 ans)

(2003, 21 ans) Grégory Lemarchal (2004, 21 ans)

(2004, 21 ans) Magalie Vaé (2005, 18 ans)

(2005, 18 ans) Cyril Cinélu (2006, 19 ans)

(2006, 19 ans) Quentin Mosimann (2007, 20 ans)

(2007, 20 ans) Mickels Réa (2008, 25 ans)

(2008, 25 ans) Laurène Bourvon (2012, 18 ans)

(2012, 18 ans) Anisha Jo (2022, 22 ans)

(2022, 22 ans) Pierre (2023, 21 ans)

Retour en 2024 ?

Pour les fans de la Star Academy, une bonne nouvelle a d'ores et déjà été annoncée par TF1, en janvier : il y aura bien une 12e saison. Elle se tiendra lors de la rentrée 2024.