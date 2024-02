Decazeville. Plus de 400 personnes pour le gala d’accordéon

Mise sur pied par le foyer socio-éducatif du collège Paul-Ramadier, la soirée musicale avec l’accordéon en vedette a rencontré un joli succès.

Gros succès pour le grand gala d’accordéon organisé par le foyer socio-éducatif du collège Paul-Ramadier de Decazeville. Cette 13e édition a réuni plus de 400 personnes.

Les danseurs de la région ou de bien plus loin, ont eu plaisir à retrouver la salle du Laminoir, et n’ont pas quitté la piste jusqu’à 2 heures du matin.

Musiciens talentueux

Le public a pu apprécier les talentueux accordéonistes qui se produisaient sur scène, accompagnés par l’orchestre de Didier Malvezin, Sébastien Dewez, Véronique Pomiès, Matthieu Martinie, Muriel et Frédéric Vernhet, Maxime et Vincent, ainsi que Didier Pauvert à la cabrette, et Christophe Martel pour la présentation.

Les danseurs sont repartis ravis de cette belle soirée, dont les bénéfices permettront aux élèves du collège de partir en voyage scolaire, de bénéficier de sorties pédagogiques et autres projets.

Rencontrée par les membres du foyer socio-éducatif, la mairie de Decazeville regrette le dysfonctionnement du chauffage occasionné lors de la soirée. Néanmoins, responsables associatifs et élus de la ville, dans un même élan, s’engagent à travailler main dans la main afin de porter un regard encore plus personnel lors du prochain gala d’accordéon.