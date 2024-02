Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Cette année, le centre hospitalier Étienne-Rivié veut consolider l’offre de soins

Comme chaque année, la direction du centre hospitalier Étienne-Rivié, présentait ses vœux aux instances et à l’ensemble du personnel. C’est la nouvelle directrice déléguée, Véronique Béhérégaray, qui a accueilli le directeur M. Prévoteau, le maire, M. Bories, le président de la communauté de communes des Causses à l’Aubrac, M. Naudan, les docteurs Fayaud et Rozières, les représentants des instances et l’ensemble du personnel.

Tour à tour, chacun d’entre eux s’est adressé à l’assistance en remerciant les médecins, les personnels soignant, administratif et technique pour leur investissement durant toute l’année et leur a adressé les meilleurs vœux. Dans son discours Mme Béhérégaray détaillait les projets : " Cette année 2024 sera l’année des projets qui viendront renforcer l’ancrage de l’hôpital dans son territoire ; consolidation de l’offre de soins à travers un projet médico-soignant renouvelé en lien avec la dynamique d’hôpital de proximité ; politique sociale de reconnaissance des carrières professionnelles pour les personnels titulaires et contractuels, une amélioration de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle ; projet de développement durable autour du tri des déchets, des mobilités douces et d’une sensibilisation aux écogestes,une amélioration des financements pour notre Ehpad et notre USLD par l’actualisation de la charge en soins. Et de reprendre : "Je salue l’engagement du Dr Néré depuis le 8 janvier pour être médecin coordonnateur de l’Ehpad et responsable de l’USLD afin de structurer les admissions et l’activité de ces secteurs ; une amélioration de la situation financière qui passera par la baisse de charges de personnel grâce à l’arrêt du recours à l’intérim paramédical, la recette issue de la vente effective enfin de la MRS, et un plan d’équipement efficient qui va nous permettre d’améliorer les conditions de travail et de sécuriser nos pratiques professionnelles ; une certification réussie aussi au mois de mai prochain… "

À l’issue de la cérémonie, toute l’assistance se retrouvait autour de la galette des Rois et du verre de l’amitié.