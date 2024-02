La montagne : un environnement qui rebooste

"La montagne ça vous gagne." Qui ne connaît pas ce slogan créé en 1989 pour France Montagnes, le site officiel des stations de ski en France ? Mais à quel point est-ce exact ? Quels sont donc ces bienfaits qu’apporte un voyage en altitude ?

Un petit séjour sur les pistes vous tente ? C’est la saison ! Mais pourquoi la montagne attire-t-elle été comme hiver de nombreux touristes ? Qu’est-ce qui ressource autant dans les Alpes comme dans les Pyrénées ? Plusieurs éléments entrent en jeu.

Beauté des paysages et calme environnant

Tout d’abord, la nature, quelle qu’elle soit, est bénéfique pour la santé physique et mentale. De nombreuses études l’ont démontré. C’est le cas de la méta-analyse menée par le Pr Lara Franco de l’Université du Queensland de Brisbane (Australie). Selon ses travaux, la montagne offre un environnement plus sain, avec notamment moins de pollution et davantage de silence. Ce qui réduit considérablement le stress.

Sans compter qu’en montagne, on ralentit son rythme tout en "(respectant et en se fondant) dans un environnement, (en profitant) pleinement de paysages grandioses", ajoutent les représentants de France Montagnes, l’association regroupant les principaux acteurs du tourisme de montagne en France. Or l’observation de la nature, en particulier dans un cadre somptueux, selon le Pr Franco, offre de nombreux avantages pour la santé et le bien-être, parmi lesquels encore une diminution de l’anxiété, du stress et même un abaissement de la fréquence cardiaque au repos.

Activité physique en altitude et soleil

Autre atout non négligeable, les bienfaits pour le système cardiovasculaire justement. En raison de l’altitude, l’organisme produit davantage de globules rouges qui stimulent le cœur et la condition physique en général. L’effort effectué lorsque vous randonnez en montagne booste aussi le cœur et les poumons, augmentant ainsi votre consommation d’oxygène.

Enfin, l’exposition au soleil, même en hiver, accroît la production de vitamine D. Ce qui permet d’améliorer le moral. Une série de bénéfices qui expliquent pourquoi la montagne, ça nous gagne !