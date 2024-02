Sénergues. Le club de l’amitié mise sur la continuité et la convivialité

C’est en présence d’une petite cinquantaine d’adhérents dont les doyens Georges (96 ans), Louis (95 ans) et Marcel (94 ans) que s’est tenue mardi 6 février l’assemblée générale du Club de l’Amitié dans une salle des fêtes de Sénergues privée de courant et donc de chauffage en raison d’un incident électrique survenu le matin même dans un coffret d’alimentation extérieur.

De plus cette assemblée s’est tenue en l’absence de la présidente Solange Ladrech, souffrante. Celle-ci a d’ailleurs fait lire par l’intermédiaire de Marie-Noëlle Gaillac sa lettre de démission de la présidence en raison de ses problèmes de santé. L’assemblée en prend acte et lui souhaite un bon rétablissement. Elle prend effet immédiatement et c’est Norbert Fayel vice-président qui assume l’intérim. Puis, Marie-France Sainte-Croix, secrétaire, relate toutes les animations et activités 2023 et se félicite de l’arrivée de quatre nouveaux adhérents. Ce compte rendu moral est approuvé à l’unanimité. Ensuite Raymond Cavalié, trésorier, présente en détail les dépenses et les recettes. Les comptes de l’exercice font ressortir un résultat équilibré. Il précise qu’en 2023, soixante-dix-huit adhérents avaient pris la carte du club. Ce compte rendu financier est adopté à l’unanimité.

Pour conclure, Marie-France Sainte-Croix souligne que 2024 verra le cinquantenaire de la création du club. Le bureau va se réunir prochainement, à la lueur de cette démission, pour préparer les prochaines activités afin de poursuivre cette belle aventure.

C’est autour de la galette des rois mais sans café chaud que s’est clôturée cette agréable première rencontre de l’année.