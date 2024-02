Druelle Balsac. Les parents d’élèves très impliqués à l’école de Balsac

L’association des parents d’élèves d’une école a pour but de soutenir les activités et les sorties proposées par celle-ci. Mais aussi de créer une dynamique entre les parents, le corps enseignant et les enfants. L’association des parents d’élèves regroupe l’ensemble des parents de l’école, finance des activités culturelles et sportives. (Piscine, cinéma, théâtre, voyages…). Elle assure une liaison entre le personnel éducatif et les parents dans la bonne humeur et la convivialité. Pour tout cela, l’APE de l’école François-Pons de Balsac organise chaque année des activités d’animation (quine, vide grenier, vente de gâteaux, tombola) afin d’assurer le financement. Une des principales manifestations reste le quine. Samedi 3 février, à la salle d’animation du village, les parents d’élèves proposaient donc le leur. Cette année encore, il a attiré beaucoup de monde, habitants de la commune, parents, enfants, sympathisants de l’école. Buvette et gâteaux étaient à la disposition de l’assemblée. De nombreux lots étaient à gagner et si tout le monde n’est pas reparti avec un, les perdants se consoleront en se disant qu’ils ont participé au financement des activités de leurs chères têtes blondes. Encore une bonne cuvée pour cette édition 2024.