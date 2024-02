VIDEO. Occitanie : les enfants de deux écoles et une crèche confinés, sur qui tiraient les hommes dans le 4X4 ?

Les tirs se sont produits ce jeudi 8 février dans l'après-midi à Nîmes dans le Gard.

Un grand moment d'angoisse s'est emparé du quartier du Chemin-bas-d'Avignon à Nîmes, ce jeudi 8 février vers 16 heures, lorsque des tirs d'armes à feu et des détonations ont retenti. Selon Midi Libre, les coups de feu provenaient d'un 4X4 gris ou de couleur foncé avec à bord deux hommes qui aurait ensuite pris la fuite. Mais pour l'heure, les autorités n'ont communiqué que sur les mesures réglementaires prises en ce cas de violences avec armes sur la voie publique.

Deux écoles et une crèche confinées

Ces tirs sont intervenus dans une zone où se trouvent deux écoles, Jean-Zay et Bruguier, et la crèche la Mosaïque. Policiers nationaux et municipaux sont intervenus en premier lieu pour les sécuriser, ainsi que les alentours, par un périmètre de sécurité. Les enfants et les personnels de la première école et de la crèche ont été un temps confinés à l'intérieur. Par la suite, la sortie des élèves des deux écoles aurait été faite petit à petit dès 16h30, sous protection policière. La présence policière reste d'ailleurs très importante en fin d'après-midi, selon Objectif Gard.

Une "guerre des gangs" ?

Cette fusillade diurne qui a déclenché l'angoisse dans le quartier, mais qui n'a fait aucune victime ni blessé, s'est faite à proximité d'un point de deal connu et "historique" à quelques dizaines de mètres à peine des cesécoles. Les deux hommes du 4X4 visaient-ils un dealer ou une personne d'une bande rivale ? Des détonations auraient déjà été entendues dans le même quartier la veille. C'est aux enquêteurs nîmois, désormais, de répondre à ces interrogations.

Mais cette "cohabitation" forcée entre dealers et écoliers n'est pas nouvelles dans le quartier, et ces fusillades ne sont pas les premières, comme le montre ci-dessous ce reportage de l'émisson "Envoyé spécial". Une "école de la vie" à haut risque ?