Vol de données personnelles de 33 millions de Français : quels sont les risques si vous êtes concerné ?

Deux prestataires de nombreuses complémentaires santé ont été piratés, les données de 33 millions de Français ont été dérobées.

Des investigations sont lancées par la Commission nationale de l'informatique et les libertés (Cnil) après l'alerte lancée par deux opérateurs du tiers payant, que son Viamedis et Almerys. Ces gestionnaires qui ont notamment en charge de nombreuses complémentaires santé et de mutuelles annoncent avoir été piratés fin janvier. Une énorme quantité de données personnelles ont ainsi été collectées par les hackeurs, 33 millions de personnes seraient concernées.

"Les données concernées sont, pour les assurés et leur famille, l'état civil, la date de naissance et le numéro de sécurité social, le nom de l'assureur santé ainsi que les garanties du contrat souscrit", prévient la Cnil par la voie d'un communiqué. Tout en précisant que les pirates informatiques n'ont pas, normalement, dérobé les informations bancaires, les données médicales, les remboursements santé, les coordonnées postales, les numéros de téléphone ni les courriels.

Comment risquent d'être utilisées vos données ?

Ces opérateurs du tiers payant sont les prestataires de plusieurs dizaines de structures, dont par exemple Macif et La Mutuelle Générale pour Almérys, ou encore Harmonie mutuelle ou Apréva pour Viamedis.

"Il appartient à chacune des complémentaires santé faisant appel aux prestataires Viamedis et Almerys d'informer individuellement et directement l'ensemble des personnes concernées comme le prévoit notamment le règlement général sur la protection des données", rappelle la Cnil. Si vous êtes concerné par le vol de vos données, un message vous a donc déjà été adressé ou le sera très prochainement.

Si vous en avez été informé, la Cnil préconise de "vérifier périodiquement les activités et mouvements sur vos différents comptes" mais aussi d'être prudent "sur les sollicitations que pourriez recevoir, en particulier s'ils concernent des remboursements de frais de santé". Cela pourrait en effet être une tentative d'hameçonnage destinée à voler vos coordonnées bancaires ou davantage de données.

"Devant l’ampleur de la violation, la présidente de la CNIL a décidé de mener très rapidement des investigations afin de déterminer notamment si les mesures de sécurité mises en œuvre préalablement à l’incident et en réaction à celui-ci étaient appropriées au regard des obligations du RGPD".