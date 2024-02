Decazeville. Deux écoles de vélo réunies sur l’anneau du Crouzet

Les deux écoles de vélo de Maurs et du Guidon decazevillois multiplient les journées de rencontre.

L’anneau du Crouzet, à Viviez, mis gracieusement à disposition par la mairie, est un superbe outil de travail pour le Guidon qui permet de former des jeunes licenciés avec sérénité, la sécurité étant optimale. Le responsable de l’école de vélo Gregory Serin compte une dizaine de futurs champions qui roulent tous les samedis.

La saison dernière, les deux clubs s’étaient déjà rapprochés pour une journée d’apprentissage, les jeunes licenciés et les éducateurs appréciant ce moment d’échanges. Ils ont donc récemment renouvelé l’expérience. Au programme, initiation et découverte des différentes disciplines pour les plus petits (avec un atelier agilité). Piste pour les moyens avec poursuite, élimination et chronos.

Pour certains membres du vélo club Maursois, c’était une découverte, en roulant serré pour pratiquer le relais. À partir des minimes, les jeunes sont sortis sur route, sous la houlette des éducateurs des 2 clubs. Le vélo club Maursois a ensuite offert le goûter à tous les participants.

Les échanges et la convivialité entre les 2 clubs se poursuivront, le vélo club Maursois ayant acquis un minibus pour les déplacements.

"Gregory Serin fait un travail remarquable. Les petits progressent avec les différents ateliers qu’il anime. Seul point négatif, le manque de bénévoles pour le seconder. Gilles Dumoulin et Vincent Ferrieres ayant en charge les plus grands sur la route, Gregory se retrouve trop souvent esseulé" précise le président du Guidon.