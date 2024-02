Les personnes LGBT+ trop souvent discriminées dans l’industrie musicale

(ETX Daily Up) - Ces dernières années, des efforts ont été faits pour rendre l’industrie musicale plus inclusive. Mais le secteur reste encore trop hostile aux personnes appartenant à la communauté LGBT+, d’après un récent rapport britannique.

Pour cause, les personnes LGBT+ sont confrontées à d'importants obstacles dans l’industrie musicale. Plus d’un tiers de celles interrogées dans le cadre du "Musicians’ Census: LGBTQ+ Musicians Insight Report" disent avoir été victimes ou témoins de discriminations "LGBT-phobes" au travail. Les professionnels de la musique qui s'identifient comme transgenres sont encore plus nombreux à souffrir de discriminations liées au genre et à l’orientation sexuelle (53%). Ces discriminations, qui peuvent aller de la remarque déplacée à l’agression physique, ont un impact sur la carrière de celles et ceux qui en souffrent. Mais aussi sur leur santé. En effet, 43% des professionnels de la musique appartenant à la communauté LGBT+ disent que ce climat d’insécurité nuit à leur bien-être mental, et 30% à leur état physique. Les personnes transgenres font état d’un mal-être encore plus prononcé puisque 63% d’entre elles disent avoir une santé mentale fragile.

Ce phénomène est d’autant plus préoccupant que les musiciens LGBT+ sont généralement plus précaires que leurs confrères hétérosexuels et/ou cisgenres. La majorité de ceux sondés disent ne pas être en mesure d’avoir des revenus financiers stables. De manière générale, on estime que ces professionnels de la musique gagnent 17.600 livres sterling (environ 20.600 euros) par an. C’est 4000 livres sterling (4.682 euros) de moins que leurs homologues qui n’appartiennent pas à la communauté LGBT+. Cet écart de rémunération est encore plus prononcé pour les personnes transgenres, qui gagnent, en moyenne, 10.000 livres sterling (11.704 euros) de moins.

Peur de faire son coming out au travail

Toutes ces difficultés poussent certains membres de la communauté LGBT+ à s’autocensurer dans la musique, par crainte des représailles. Près d’un quart des participants de l’étude transgenres ou qui revendiquent un genre différent de celui qui leur a été assigné à la naissance ne parlent pas ouvertement de ce sujet avec leur employeur et/ou leurs collègues. Cette attitude de renoncement peut, à la longue, être coûteuse sur le plan psychologique. "[M]on identité de genre entrave les possibilités qui s'offrent à moi. Je peux me sentir mal accueillie, méprisée, et il est difficile de trouver des collaborateurs susceptibles de faire bouger les choses", a déclaré une femme anonyme dans le rapport. Les auteurs de cette étude affirment qu'"il reste encore beaucoup à faire pour que la musique soit un milieu plus sûr et plus accueillant pour les musiciens LGBTQ+". Et surtout, pour éviter que ces derniers ne désertent la filière. Quelque 84% des professionnels appartenant à la communauté LGBT+ disent qu’il est probable qu’ils travailleront encore dans la musique dans cinq ans. Une statistique encourageante mais qui ne doit pas justifier l’inaction.*L'étude "Musicians’ Census: LGBTQ+ Musicians Insight Report" des associations Musicians’ Union, Help Musicians et Come Play with Me a été menée auprès de 1090 personnes LGBT+ travaillant dans la musique.