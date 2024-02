VIDEO. La pelle mécanique est à l’œuvre pour démolir quatre bâtiments dans le centre ancien de Saint-Affrique

La démolition d’un pâté de maisons va être réalisée au sein de l’Ilot Voltaire pour installer un parking et de la végétalisation. Fin des travaux le 16 février, sous réserves.

Une grosse pelle mécanique est en action depuis ce mardi 6 février à l’îlot Voltaire pour démolir quatre habitations anciennes du centre de Saint-Affrique. La veille, une rampe d’accès a été aménagée pour permettre à l’engin de chantier d’accéder au deuxième et au troisième étage des bâtisses. Rampe constituée de 300 m3 de terre amenée par quarante camions.

"On a attaqué la démolition par les toitures en triant au fur et à mesure le bois, le métal et les déchets ménagers, explique Kévin Durand, chauffeur de la pelle mécanique de l’entreprise Guipal en charge de ce chantier. Ils sont évacués dans des centres de recyclage."

Restituer un parking avec quelques places supplémentaires

Mercredi, le rez-de-chaussée et le premier étage des bâtiments démolis étaient encore sous les décombres. Les matériaux de remblais partent en décharge. Cela représente environ 1 000 m3 de gravats à évacuer, plus la terre, avec des rotations de trois camions. "On a encore une grosse semaine d’évacuation de matériaux, annonce Alex Costes, chef de chantier. Puis il y aura quelques jours de nettoyage et de remise en état pour restituer le parking avec quelques places supplémentaires."

Courant 2024, le Département réalisera les études architecturales de la future Maison des solidarités départementales. La réalisation est prévue en 2025 pour une ouverture en 2026. Une fois les travaux de gros œuvre de la Maison terminés, la mairie fera réaliser un aménagement qualitatif des espaces publics de l’îlot avec square, places de stationnement, arceaux pour les vélos, mobilier urbain et pavage.