Aveyron : "Le rêve du pêcheur" de Hemley Boum intègre la liste du prix des lecteurs de la Maison du livre 2024 à Rodez

Qui pour succéder à Marie Charrel et « les mangeurs de nuit », dernier prix des lecteurs de la Maison du livre ?

Jeudi soir, le jury ruthénois a validé les six nouveaux romans qui rejoignent les six premiers de la sélection 2024.

- Sous la menace, Vincent Almendros, Éditions de Minuit.

- Contrefeu, Emmanuel Venet, Éditions Verdier.

- Le rêve du pêcheur, Hemley Boum, Gallimard.

- Les loups de Babylone, Anne Percin, La Manufacture de livres.

- Terre fragile, Claire Fullern Stock.

- Un monde à refaire, Claire Deya, L’Observatoire.

- Cinq femmes, Marcel Cohen – Gallimard.

Pour rappel les six premiers livres sélectionnés sont :

- Ce que je sais de toi, Éric Chacour, Philippe Rey.

- Croix de cendre, Antoine Senanque, Grasset.

- La foudre, Pierrick Bailly, POL.

- Les chants d’amour de Wood Place, Honorée Fanonne Jeffers, Les escales.

- Les voleurs d’innocence, Sarai Walker, Gallmeister.

Veiller sur elle, Jean-BaptisteAndréa, L’iconoclaste.