Naucelle. JPM entame sa décarbonation

JPM a la volonté de réduire son empreinte carbone et cela commence par l’énergie utilisée pour la fabrication de ses carrosseries : ce sont donc 1 430 m² de panneaux photovoltaïques qui viennent d’être installés sur le parking de l’entreprise. JPM produira en moyenne 353 MWh par an (soit l’équivalent de 1,7 million de kilomètres parcourus avec une voiture électrique). L’énergie ainsi générée sera utilisée par JPM, la majeure partie de l’année ou réinjectée dans le réseau EDF lors des périodes de fermeture de l’usine. 500 000 € d’investissements ont été nécessaires à cette installation. JPM a fait appel à 4 entreprises françaises : Heliowatt pour la structure, Voltec pour les panneaux solaires, Voltaneo pour les onduleurs et SDEL pour le raccordement électrique (entreprise locale). JPM ne compte pas s’arrêter là et de nombreux projets sont en cours afin de réduire les émissions de CO² de ses carrosseries. Leader de la benne 3T5 en France et en Europe, l’entreprise est un fabricant français de bennes arrière, tribennes, bennes amovibles et plateaux pour des véhicules utilitaires jusqu’à 7T5 de PTAC. Toutes ces carrosseries répondent aux besoins des utilisateurs ainsi qu’aux exigences environnementales que JPM s’impose en termes de réduction de CO2, de recyclabilité et de longévité. Pour créer des bennes robustes, fiables, durables et personnalisables, JPM mise sur le collectif et travaille en étroite collaboration avec les utilisateurs de ses carrosseries et son réseau de distribution. L’entreprise accompagne ses carrosseries durant toute leur durée de vie : aide à la configuration du camion, demande de devis en ligne, 3e année de garantie incluse, personnalisation, réseau de distributeurs de proximité, boutique en ligne de pièces de rechange et d’options…