Le petit garçon a été transporté à l'hôpital en état de choc.

Énorme frayeur à la fête foraine d'Albi (Tarn). Le jour de son ouverture, samedi 10 février 2024, dans le cadre de la 68e édition du Carnaval d'Albi, la nacelle d'une attraction s'est détachée alors qu'un enfant de trois ans se trouvait à bord.

Comme le rapportent nos confrères de La Dépêche du Midi, l'enfant n'a heureusement pas été blessé dans l'accident. Il a en revanche été transporté à l'hôpital en état de choc.

Une enquête ouverte

La fermeture du manège en cause a été ordonnée par le parquet d'Albi. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident. La mairie a assuré que tous "les documents de conformité exigés en amont de son installation" ont été fournis, et que "des vérifications ont bien été faites".