Sébrazac. Vœux : stabilité démographique et projets

Le maire et l’ensemble du conseil municipal étaient heureux de retrouver les habitants de la commune pour la traditionnelle cérémonie des vœux à laquelle participaient également le sénateur et conseiller départemental Jean-Claude Anglars, les représentants de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers.

Après avoir rappelé que la population de la commune reste stable avec 542 habitants au 1er janvier, le maire Wilfried Doolaeghe revenait sur les travaux réalisés en 2023 puis annonçait les projets à venir : réhabilitation de la maison Costes en deux logements, travaux à la salle des fêtes de Saint-Geniez-des-Ers, fin de l’opération Cœur de village, dissimulation des réseaux et éclairage public au village de Saint-Geniez-des-Ers, remplacement des luminaires à l’école… Le maire est revenu également sur l’étude du Sieda sur l’autoconsommation de l’énergie renouvelable, un sujet qu’il a détaillé pour informer les administrés. Sébrazac a eu le privilège d’être retenu par le dispositif Village d’Avenir, "cela nous apportera de l’aide au niveau Ingénierie mais surtout cela nous permet d’avoir déjà nos projets connus auprès de nos financeurs" dira-t-il.

Le maire a souligné l’importance qu’accordait la municipalité à l’école qui compte 22 élèves ainsi qu’aux associations qui font vivre la commune. Il n’a pas manqué de remercier chaleureusement tous les bénévoles qui s’impliquent pour l’animation, l’entretien et le bien vivre ensemble, sans oublier son équipe municipale, les employés communaux, les partenaires financiers, les sapeurs-pompiers et la gendarmerie.

Avant de clore son allocution et "pour continuer à entretenir notre esprit village" dira-t-il, le maire a demandé aux nouveaux habitants de se présenter et leur a souhaité la bienvenue comme aux nouveau-nés de l’année.

Le mot de la fin revenait au sénateur Jean-Claude Anglars, toujours conseiller municipal de Sébrazac, qui était ravi de voir que les projets de la commune avancent "ici on est bien et le maire est un vrai chef d’équipe".

S’en suivait un apéritif dînatoire, un moment d’échange et de retrouvailles pour les habitants de la commune en ce début d’année 2024.