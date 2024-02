Onet-le-Château. Deux jours pour une vitalité et une performance optimales

Co-organisée par Humanis développement et Fréquence conseil, cette formation aura lieu les 14 et 15 mars.

Sous le titre "formation 2 jours : vitalité et performance personnelle et professionnelle", Fréquence conseil et Humanis développement convient à une formation unique, ouverte à tous, pour créer les conditions d’une vitalité et performance optimales. Elle se déroulera les 14 et 15 mars à l’îlot Saint-Firmin à Onet-le-Château.

Au prix de 590€, cette expérience de deux jours, imprégnée des dernières recherches scientifiques et d’enseignements pratiques des arts et du sport, explore l’établissement d’un écosystème personnel de bien-être global. Les participants recevront des clés pratiques sur des thèmes tels que le sommeil, l’alimentation, le mouvement, la respiration, le mindset, et la santé mentale.

L’objectif : atteindre son plein potentiel et établir un plan d’action pour une énergie quotidienne maximale. Transformez votre vie en deux jours en rejoignant les animateurs, pour une plongée dans le bien-être et la performance.

Contact : Humanis IPA au 05 65 78 08 23

ou christophe.turon@humanis-ipa ; com