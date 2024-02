Horreur en Italie : un promeneur tué par trois chiens Rottweilers dans une forêt près de Rome

Devant deux témoins, un promeneur de 39 ans a été dévoré par trois chiens en pleine forêt, à quelques kilomètres de Rome.

Un homme de 39 ans qui se promenait en forêt, à quelques kilomètres de Rome en Italie, a été mortellement agressé par trois chiens Rootweiler. Son corps a été découvert dimanche 11 février 2024 par des passants, vers 8h30 le matin.

Selon le quotidien italien Corriere Della Sera, deux personnes auraient été témoins de la scène et auraient tenté de secourir la victime. L'un des deux, un éleveur qui s'occupait d'animaux laissés en liberté dans l'espace vert et qui a entendu les cris, aurait voulu s'interposer avant d'être attaqué à son tour par les chiens. Il n'a pas été blessé. La victime, Paolo Pasqualini, n'a pas survécu à ses blessures. Il présentait des plaies au visage, au cou et aux bras, et aurait essayé désespérément de se dégager de la morsure des chiens.

Les propriétaires entendus par la justice

Après cette scène abominable, les chiens se seraient enfuis dans la forêt. Ils ont été rapidement capturés à l'aide de tirs de balles sédatives par des attrapeurs de chiens et des gardes du parc, puis ont été conduits dans un chenil de la région de Manziana. Dans l'attente d'une décision les concernant.

La justice s'est immédiatement tournée vers les propriétaires des trois chiens, qui habitent la commune du drame. Une enquête a été ouverte, les propriétaires risquent d'être poursuivis pour le non-encadrement de leurs animaux voire pour homicide involontaire.