Aveyron : bientôt un nouveau festival dédié aux métiers ancestraux

L’association Artésens ouvre sa saison avec un projet inédit de festival des métiers ancestraux, les 25 et 26 mai, au château de Calmont d’Olt, un lieu emblématique d’Espalion pour un week-end festif et ludique.

Les bénévoles de l’association de sauvegarde du château de Calmont d’Olt ont accueilli ce projet avec enthousiasme. C’est un partenariat solide qui s’est mis en place avec une équipe de jeunes très volontaires et d’une énergie sans faille. Comme le précise l’association Artésens : "Rien n’aurait été possible sans eux". Car, le château de Calmont d’Olt est un lieu emblématique pour ce festival. L’association ne pouvait rêver mieux pour héberger cette première édition du festival où plus d’une douzaine de métiers ancestraux et métiers d’art seront représentés.

Deux journées festives et ludiques

Des artisans et compagnons viendront animer des ateliers très démonstratifs. Le public et notamment les enfants seront d’ailleurs invités à participer et à manier les outils. Taverne, petite restauration et diverses animations participeront à la convivialité d’un moment magique au sein du château. Plus d’excuses pour ne pas monter au château.

À destination des personnes âgées, un minibus sera mis à disposition pour assurer des allers-retours du centre bourg à l’entrée même du château. Alors, enfants, petits-enfants, parents, mamies et papis sont tous conviés à cette belle fête. Et comme le rappellent les organisateurs : "Pourquoi ne pas fêter de manière originale, la fête des mamans au château".

"L’outil en main" : une présence plus que pertinente pour ce festival. L’association "l’Outil en main" initie de jeunes enfants à Espalion tous les mercredis après-midi sur de nombreux métiers grâce à la disponibilité de retraités, artisans et compagnons, qui donnent de leur temps pour transmettre et susciter des vocations.

L’association "l’outil en main" sera naturellement présente sur ce festival.

Les organisateurs communiqueront de manière plus complète au fur et à mesure des mois, notamment sur les partenariats institutionnels et professionnels autour de ce festival et vous invitent d’ores et déjà, à noter la date sur vos agendas.