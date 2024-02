Grève SNCF : comment se faire rembourser son billet de train annulé ce week-end ?

Les contrôleurs de la SNCF sont en grève à partir de ce vendredi 15 février, week-end de départ en vacances. Selon les premières prévisions, un TGV sur deux seulement devrait circuler selon le patron de SNCF Voyageurs. Comment se faire rembourser votre billet si votre train est supprimé ?

Le mouvement de grève des contrôleurs en ce week-end de vacances scolaires risque de perturber grandement le trafic des TGV, alors que le taux de grévistes pourrait être compris entre 70 et 90%.

Car sans le nombre suffisant de contrôleurs, les TGV et certains TER ne peuvent tout simplement pas démarrer.

Ainsi, seul un TGV sur deux devrait circuler lors de ce week-end de vacances scolaires, a annoncé ce mercredi 14 février Christophe Fanichet, le patron de SNCF Voyageurs.

Remboursement à 100 % en cas de grève

La SNCF s'est engagée à informer au mieux les voyageurs impactés par la grève des contrôleurs quant à d'éventuels retards et annulations de train par SMS ou courriel, selon les informations personnelles renseignées lors de l’achat du billet.

Et en cas d'annulation de train, les usagers concernés peuvent se faire rembourser. Pour demander le remboursement il faut passer par le canal d'achat du billet, soit par l'application SNCF Connect, soit au guichet en gare, par le site internet de la compagnie ferroviaire ou par téléphone au 3635.

En cas de grève, les billets sont remboursés à 100% et le remboursement prend entre 3 et 5 jours. La SNCF propose (et conseille) l’échange gratuit et sans frais pour une autre date.

Consulter le site Info Trafic SNCF

En temps normal, l’entreprise ferroviaire prévient d’une modification 48 heures avant le départ mais vous pouvez aussi consulter le site Info trafic SNCF avec le numéro du train que vous comptez prendre. Ce code composé de chiffres est inscrit sur votre billet, sur la partie gauche, à côté de la date du voyage.

Pour un billet sur l’application, il faut "Voir le détail" du trajet. L’information se trouve avec le numéro de votre place, après les horaires et le nom du ou des voyageurs. Une page dédiée au trafic figure également sur l’application SNCF Connect. Vous pouvez aussi y programmer des alertes dédiées à votre voyage.

L’état du train - maintenu, retardé ou annulé - devrait y figurer car la plateforme est mise à jour en direct.