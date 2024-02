Appel à la grève à la SNCF : "pas de contrôleurs, pas de trains", voici pourquoi un week-end noir s'annonce sur les rails

Entre "70 et 90 %" des contrôleurs seraient prêts à faire grève ce week-end de vacances, voici à quoi s'attendre.

Un week-end compliqué s'annonce pour les voyageurs le week-end du 17 et 18 février 2024, qui signe le début des vacances de la zone A et la moitié des vacances de la zone C. Les syndicats CGT et Sud-Rail ont déposé un préavis de grève et appellent à la mobilisation des contrôleurs SNCF.

Fabien Villedieu, membre du bureau fédéral de Sud-Rail, a déclaré sur RMC ce mardi matin qu'entre "70 et 90 %" des contrôleurs auraient déjà déclaré faire grève ce week-end. "Pas de contrôleurs, pas de trains", rappelle Fabien Villedieu.

Les deux syndicats qui appellent à la grève dénoncent le manque de "mesures pérennes" de la direction de la SNCF, alors qu'une prime de 400 euros a été promise aux cheminots au mois de mars 2024. Comme le rapporte Le Monde, la SNCF a également promis 3 000 promotions supplémentaires, la création de 1 100 emplois dont 200 contrôleurs, et a annoncé revaloriser l'indemnité de résidence pour les salariés qui habitent dans des zones avec un marché immobilier en tension. La CFDT-Cheminots a levé son préavis de grève suite à ces annonces.

Fabien Villedieu a exposé ce mardi son regret concernant le report à 2025 de l'obligation de la présence de deux contrôleurs dans les TGV, ou encore le retard dans les négociations sur la cessation progressive d'activité.

"Un contrôleur qui travaille, c'est 500 Français de plus qui partent en vacances"

Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, a appelé les contrôleurs à réfléchir à leur décision de faire grève. "Un contrôleur qui travaille, c'est 500 Français de plus qui partent en vacances", a-t-il exposé sur RTL. Tout en estimant : "on augmente l'emploi, on augmente les salaires, on propose une plate-forme de progrès social, je ne vois pas bien pourquoi en réponse on aurait une perturbation pour les Français qui veulent partir en vacances".

Jean-Pierre Farandou a expliqué que la SNCF va "faire le maximum" pour desservir les grandes villes en France ce week-end ainsi que les destinations enneigées telles que les Alpes et les Pyrénées. Les voyageurs seront prévenus deux jours à l'avance du maintien ou non de leur train.