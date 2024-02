Grève SNCF : quel est le rôle des aiguilleurs, appelés à cesser le travail ce week-end ?

Un deuxième week-end de grève se profile à la SNCF, vendredi 23 et samedi 24 février.

Après une importante grève des contrôleurs, le prochain week-end pourrait être perturbé par la mobilisation des aiguilleurs, à l'appel du syndicat Sud-Rail. Pour le deuxième week-end consécutif au cœur de ces vacances, des suppressions et des retards de train sont à prévoir.

Le syndicat Sud-Rail a confirmé ce lundi que le préavis de grève était maintenu pour vendredi 23 et samedi 24 février 2024. Les aiguilleurs réclament notamment de meilleures conditions de travail et l'accès à une indemnisation de circulation à hauteur de 300 euros par mois.

Au début des vacances scolaires de février, les syndicats CGT et Sud-Rails dénonçaient le manque de "mesures pérennes" de la part de la direction de la SNCF, et ont par conséquent appelé à la mobilisation. Environ 150 000 voyageurs ont été privés de train entre le 17 et le 18 février, lors du premier week-end de grève. Comme avait déclaré Fabien Villedieu, membre du bureau fédéral de Sud-Rail : "pas de contrôleurs, pas de trains". Mais qu'en est-il avec les aiguilleurs appelés à se mobiliser ?

\ud83d\udea8 Le plus rapidement possible des négociations doivent s'ouvrir avec la direction @GroupeSNCF.



\ud83d\udce3La fédération #SUDRail a déposé le préavis de grève pour les aiguilleurs le 31 janvier ... et pour l'instant, aucune volonté de @SNCFReseau à éviter un nouveau conflit #social pic.twitter.com/pJcxvIKY7u — SUD-Rail Fédération \u23da (@Fede_SUD_Rail) February 18, 2024

C'est quoi un aiguilleur ?

Le métier d'aiguilleur englobe plusieurs responsabilités, dont manœuvrer la signalisation et assurer la bonne circulation des trains en définissant les itinéraires depuis le poste d'aiguillage. Ils vont en sorte que les trains puissent partir sans empiéter sur le chemin d'un autre, et les aiguilleurs sont décisionnaires en cas d'incident sur le trafic.

"À la manœuvre des signaux et des aiguillages, ils assurent non seulement la régularité des trains mais aussi la sécurité du matériel roulant, des passagers et des collaborateurs qui travaillent sur les voies", décrit le site de la SNCF. Tout en décrivant le quotidien des aiguilleurs : "vos horaires sont calés sur ceux des trains. Vous travaillez parfois de nuit (en 3x8), le week-end et les jours fériés". Le salaire d'un aiguilleur se situe autour du SMIC, en plus des indemnités de travail de nuit, de jours fériés et des dimanches.

On ne sait pas encore le pourcentage de grévistes annoncé parmi les aiguilleurs ce week-end, mais des absences laissent présager d'importantes difficultés sur le trafic ferroviaire. Le syndicat Sud-Rail annonce également ce lundi que les contrôleurs pourraient à nouveau faire grève le week-end prochain.