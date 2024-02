Grève SNCF : trafic des trains, remboursement, "mesure exceptionnelle"... voici les annonces avant un week-end perturbé

La SNCF a fait part des prévisions trafic ainsi que des mesures de remboursement, alors que les contrôleurs ont appelé à la grève entre les 15 et 19 février 2024.

Le week-end s'annonce compliqué sur les rails. Les contrôleurs ont déposé, via les syndicats Sud Rail et CGT Cheminots, un préavis de grève s'étalant du 15 au 19 février. À quoi s'attendre, en ce week-end de vacances ?

La loi du "un sur deux" !

Place au 50% ! L'entreprise l'a annoncé via un communiqué, ce mercredi 14 février 2024 : un TGV sur deux, un Ouigo sur deux et un Intercités sur deux seront en circulation durant les journées de vendredi, samedi et dimanche. Concernant les Ouigo Train classique, le trafic sera normal.

Communication, remboursement...

Pour les voyageurs, la SNCF a mis en place un système de communication par mail et SMS permettant d'indiquer aux clients ayant réservé un train si celui-ci est maintenu ou non. Pour ceux qui seront dans le second cas, deux options se présenteront à eux :

s'il reste de la place dans un autre TGV jusqu'au 19 février, ils bénéficieront d'un échange sans frais

dans un autre TGV jusqu'au 19 février, ils bénéficieront d'un si le client annule le voyage prévu entre les 16 et 19 février, il bénéficiera d'un remboursement de 100% du prix du pays

"Une mesure exceptionnelle"

Toujours en marge de son communiqué, la SNCF précise par ailleurs que dans le cas où un voyageur est contraint d'annuler son trajet, elle met en place "une mesure exceptionnelle" : une réduction sur le prochain voyage réalisé en TGV ou Intercité lui sera accordée. Et ce, sur la forme d'un "code ouvrant droit à 50%". Mais il faudra tout de même le réserver sous 30 jours.