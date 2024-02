Grève SNCF : après les contrôleurs, place à un arrêt de travail des aiguilleurs le week-end prochain ?

Ce lundi 19 février, Sud-Rail, a confirmé sur RTL qu'il maintenait un préavis de grève déposé le 31 janvier 2024.

Sur son compte X (anciennement Twitter), le syndicat avait justifié ce dimanche 18 février sa décision par l'absence de mesures prises par la SNCF pour éviter un nouveau conflit social.

? Le plus rapidement possible des négociations doivent s'ouvrir avec la direction @GroupeSNCF.



?La fédération #SUDRail a déposé le préavis de grève pour les aiguilleurs le 31 janvier ... et pour l'instant, aucune volonté de @SNCFReseau à éviter un nouveau conflit #social pic.twitter.com/pJcxvIKY7u