Renault, Peugeot, Toyota : découvrez le classement des voitures les plus volées en France

En 2023, les vols de véhicules ont grimpé de 11,1 %. Plus de 70 000 déclarations ont été recensées par les assureurs.

C'est un rituel. Tous les ans, le Groupement des assureurs français pour l'identification et la restitution des véhicules volés (GIE Argos), dévoile un classement qui établit les constructeurs qui sont les plus ciblés en France et publié par Le Parisien.

Une forte hausse du nombre de vols

Premier constat, le nombre de vols sur l'année 2023 est en forte hausse. Au total, 70 649 vols ont été recensés, soit une augmentation de 11,1 % par rapport à 2022. "C'est une franche accélération", résume Franck Le Valois. "En 2022, nous avions déjà observé une augmentation".

Les modèles classiques des constructeurs automobiles français sont les plus prisés par les voleurs. Peugeot et Renault arrivent en tête.

Les voitures les plus volées

Voici les dix voitures les plus volées en 2023 :

la Renault clio IV (2 378 vols en 2023)

la Renault Mégane IV (1 297 vols en 2023)

la Peugeot 3008 (1 181 vols en 2023)

la Peugeot 308 II (1 177 vols en 2023)

la Toyota RAV4 V (1 151 vols en 2023)

la Peugeot 208 (1 091 vols en 2023)

la Peugeot 208 (1 006 vols en 2023)

la Renault clio III (985 vols en 2023)

la Renault Master III (934 vols en 2023)

la Renault Mégane III (683 vols en 2023)

Les voitures les plus volées par rapport au nombre qui sont en circulation

Toutefois, le classement établi diverge si on tient compte des modèles les plus vendus en France par rapport au nombre de véhicules en circulation en France.

Lexus RX II

Toyota RAV4 V

Lexus NX

Audi A3 III

Alfa Romeo Giuletta II

Toyota C-HR

Renault Mégane IV

Renault Talisman

Peugeot 5008 II

Renault Mégane III

Auprès de nos confrères du Parisien, "c'est la loi de l'offre et de la demande : les modèles les plus vendus sont aussi les plus volés", réagit Benoît Leclair, le directeur d'Argos au Parisien.

Les départements où on recense le plus grand nombre de vols

Les grandes agglomérations sont les plus ciblées. Pour 10 000 ménages sur l'année 2022-2023, le département des Bouches-du-Rhône arrive sur la plus haute marche du podium où le risque est le plus élevé. Viennent en suivant le Val-d'Oise, la Corse, la Loire-Atlantique, le Rhône, l'Oise.