Laguiole. Tout savoir sur sa retraite autour d’un café

Un café-retraite destiné à informer les plus de 50 ans s’est tout récemment tenu au sein du Pôle multiservices de Laguiole, en présence de deux conseillères de la Carsat Midi-Pyrénées, et de l’agent France services, de la conseillère numérique et agent du Point Info Seniors de la communauté de communes.

Au total, une trentaine de personnes qui, tout au long de la journée, a pu bénéficier d’informations et conseils personnalisés en partageant un café et une part de fouace.

Vous avez des questions, des interrogations sur la retraite, et n’avez pas pu vous rendre à ce café-retraite ? N’hésitez pas à prendre contact avec France services pour un accompagnement personnalisé (contacts sur ccacv.fr). Cet événement était organisé par la Carsat Midi-Pyrénées, en partenariat avec la communauté de communes à travers son espace France services à Laguiole et le Point info seniors.